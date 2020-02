"Venerdì del farmaco": seminario per fare chiarezza sul Coronavirus a Padova

L'epidemia internazionale di Coronavirus che sta rischiando di trasformarsi in pandemia ha fatto scattare l'emergenza globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È ancora difficile fare un quadro preciso perché ancora non sono chiare natura e modalità di trasmissione del nuovo virus e quindi si stanno prendendo precauzioni per evitarne il più possibile la trasmissione.

Per fare chiarezza su questa emergenza sanitaria che nasce in Cina, il Dr. Cristiano Salata, Ricercatore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, terrà il seminario dal titolo "Attualità in tema di infezione da nuovo coronavirus 2019-nCoV" sul nuovo ceppo del virus, mai precedentemente identificato nell'uomo e trasmissibile da persona a persona con casi in aumento, i cui numeri vengono costantemente aggiornati, giorno per giorno.

Questo è il secondo appuntamento del ciclo di incontri intitolato "I venerdì del Farmaco" e si terrà venerdì 14 febbraio alle ore 15 nell'Aula 1 del Dipartimento di Scienze del Farmaco in via Marzolo, 5 a Padova.

Info web

https://www.dsfarm.unipd.it/

https://www.facebook.com/DSF.uniPD/