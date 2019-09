“Veneti al de là del mar, fotografie e racconti d’oltreoceano”, mostra a Carmignano di Brenta

La mostra fotografica e multimediale nell’ala Ovest palazzo Municipale “Veneti al de là del mar - Fotografie e racconti d'Oltreoceano” presenta decine di pannelli di fotografie storiche dell’emigrazione veneta nelle Americhe, Australia, Africa ed Europa, accompagnate da altrettante foto che narrano il patrimonio antropologico e linguistico delle comunità italo-venete oggi nel mondo. Le sezioni della mostra sono accompagnate da letture nonché testimonianze che raccontano e completano questa pagina epica della storia del territorio e popolo veneto.

Le fotografie rappresentano un lavoro di ricerca di archivio della consultrice regionale ANEA Dott.ssa Miazzo, in collaborazione con archivi italiani, come il FAST di Treviso, il MEM di Genova e il CSER di Roma, ed esteri, come l'Archivio Storico João Spadari Adami in Brasile o l’Archivio Fam. Deganello in Australia.

Con questo lavoro di raccolta si propone la realizzazione di un’esposizione fotografica e multimediale che racconta un episodio della storia e della cultura veneta, nato dal fenomeno delle grandi migrazioni che hanno interessato le famiglie, le città e le campagne del territorio della Regione Veneto.

Tale percorso ci permette di conoscere il passato, il presente e il futuro delle comunità italo-venete, anche attraverso le testimonianze di giovani e adulti oriundi, che accompagnano il visitatore in un viaggio alla scoperta della storia dei Veneti d'oltreoceano, sempre più attuale e contemporanea rispetto alle nuove sfide di chi lascia o sta lasciando il nostro paese oggi.

Il racconto delle emozioni e la scoperta del costo di un sogno di “far fortuna in Merica” o di “trovare la cucagna”, che si rivela una sfida dolorosa e funesta, diventa l’occasione per conoscere i valori el’unione della famiglia e dell’essere comunità.

