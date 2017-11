Cinema al parco Buzzaccarini: “Il Veneto che accoglie. Storie di ordinaria accoglienza”

Il parco Buzzaccarini, nell’ambito di una breve rassegna cinematografica composta di tre proiezioni dedicate all'accoglienza nel Veneto, propone, alle ore 21 di giovedì 23 novembre, il docufilm di Franco Basaglia “Le Perle di Ritorno, odissea di un vetraio africano​”.

La storia di Moulaye, il primo immigrato senegalese diventato perliere a Venezia. Arrivato come turista, innamorato dell'arte del vetro, Moulaye affronta uno degli ambienti più chiusi d'Italia, i Maestri di Murano, l'isola del fuoco. Un nuovo viaggio alla scoperta del dramma di un luogo e di un'arte che rischiano di scomparire, intrapreso con gli occhi di chi sa di non poter tornare a casa. Perché a casa si torna solo con qualcosa in mano.

La rassegna è promossa dall’associazione Enars Aps, in collaborazione con Città Solare società cooperativa sociale, Veneto Film Network e Bassa Padovana Accoglie, e si inserisce nell’ambito del progetto Art’n Park, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Culturalmente 2016.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Con l'occasione sarà possibile visitare anche la mostra fotografica “Oltre i confini” di Francesco Malavolta, fotoreporter noto a livello nazionale, che documenta con immagini drammatiche e bellissime quello che avviene ai confini dell'Europa e nella rotta dei flussi migratori.

Il parco Buzzaccarini, che accoglie il doppio evento, è un esempio innovativo di organizzazione partecipata e collettiva della cittadinanza e negli anni è stato un esempio in tema di accoglienza: ha supportato le cooperative locali ospitando i migranti e offrendo loro possibilità di stage e tirocini, per condividere con il territorio idee ed esperienze, integrare culture diverse e sviluppare percorsi di relazioni umane e di coesione sociale.