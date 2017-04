Veneto Festival, il virtuosismo strumentale da Tartini al 2017 alla chiesa di Santa Caterina

Nato nel 1970 in occasione del bicentenario della morte di Giuseppe Tartini (violinista, compositore, matematico e filosofo cui il “Veneto Festival” è dedicato) venne in seguito ampliato in grande Festival itinerante nei luoghi artisticamente più significativi del Veneto e di Regioni limitrofe.

Il Veneto Festival si propone di illustrare l’ideale veneto dell’unità delle arti mettendo a stretto contatto il grande repertorio musicale veneto con le opere d’arte del territorio e nel contempo di rivelare e diffondere il più ampiamente possibile lo straordinario patrimonio musicale veneto e italiano e la sua influenza sulla musica europea.

Come ogni anno il “Veneto Festival” dedica una serata alla stupenda Chiesa barocca di Santa Caterina d’Alessandria dove è custodito il bellissimo sepolcro del grande “Maestro delle Nazioni”, Giuseppe Tartini, uno dei più grandi violinisti e compositori della storia, matematico e filosofo, per quasi cinquant’anni primo violino e Maestro di Concerto della Basilica di Sant’Antonio, la cui opera ha fortemente influenzato anche il genio di Niccolò Paganini. In nome di Tartini il programma è proprio dedicato al virtuosismo strumentale e si apre con due Concerti di Tartini per violino (in prima esecuzione moderna grazie a un recente ritrovamento della musicologa Margherita Canale) e per violoncello, entrambi ricchi di momenti profondamente espressivi che documentano in Tartini il primo grandissimo poeta della storia del violino. Il programma prosegueo con opere di Telemann (a cui si rende omaggio nel 250.o della morte), Rossini, Paganini e di Scott Joplin, il “re del ragtime”di cui si celebra il 100° della scomparsa.

Altro elemento del programma è la “prima esecuzione assoluta” di una ispirata pagina del compositore milanese Alessandro Cadario riconosciuto come uno dei più brillanti e affascinanti compositori della sua generazione.

“I SOLISTI VENETI”

diretti da Claudio Scimone

Programma

TARTINI - Concerto Ddeest n, 3 (prima esecuzione in tempi moderni) e Concerto in re magg. per violoncello e archi

TELEMANN - Concerto in sol magg. per viola e archi (nel 250.o della morte)

CADARIO - “Pietas” – Meditazione intorno alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti (2017- dedicata a “I Solisti Veneti”

ROSSINI - Terza Sonata per archi in do maggiore

PAGANINI - “Le Charme de Padua” per violino e archi

JOPLIN -”The Entertainer” (nel 100.o della morte)

Informazioni

Prevendita: Gabbia (tel. 045.875 1166), Coin Ticket Office (tel. 049.875 8766) o presso la Segreteria de “I Solisti Veneti” (tel. 049.666128)

ENTE VENETO FESTIVAL

tel. 049 666128

www.solistiveneti.it

Gallery