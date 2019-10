Veneto spettacoli di mistero a Tombolo con "Il presagio: il drago calpestato"

Primo appuntamento della trilogia “Sulla scia del drago” per Veneto Spettacoli di Mistero il prossimo 26 ottobre 2019. Correva l’anno 1036 quando comparve la notizia che un feudatario della Bavaria di nome Eccelo ebbe in benificio il castello di Onara per i servigi resi a Corrando il “Salico”.Eccelo fu il capostipite della famiglia degli Ezzelini da Onara, progenitore di di Ezzelino I di Balbo (Il Crociata),Ezzelino II il Monaco e Ezzelino III il Tiranni.

Ciò che rimane del castello, distrutto dai Padovani e le cui pietre servirono per costruire la cinta muraria di Cittadelal, è l’Oratorio di Santa Margherita. Proprio nel “Castellanetto” o “Spalto Eccelino”, l’area attorno all’ oratorio che sorge sulla palude lamvita dal fiume Tergola e collegata al reticolo viario della centuriazione romana, saranno rievocate le leggende della palude e le origini leggendarie del terribile condottiero; partendo dall’ insegna degli Ezzelini e dal misterioso affresco della chiesetta raffigurante Santa Margherita che calpesta il drago.

Visita guidata allo Spalto Eccelino,partendo dall’affresco sulla Chisetta raffigurante Santa Margherita che calpesta il Drago, rievocando le leggende della palude e le origini del terribile Condottiero. Camminata prevista di circa 2 ore. A seguire incontro con l'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova, che spiegherà ed illustrerà l'attività associativa e in anteprima i risultati dell'indagine svoltasi proprio nell'oratorio.

