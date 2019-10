Venyl, la fiera del disco @Hall Padova

Domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 20, torna a Padova l'evento Venyl, la fiera del disco per la prima volta ospite di Hall in via Nona Strada dopo due edizioni "open air" al Parco della Musica.

Il weekend all'Hall di Padova, tutti gli eventi in programma

Ampia offerta musicale e non solo

Venticinque stand dedicati al meglio della musica in formato analogico - vinili, cd, musicassette - e tante iniziative per intrattenere il pubblico. L’originale fiera del disco del Veneto porta in terra patavina il suo concept vincente che unisce la passione per la musica in vinile alla possibilità di passare una giornata di svago e divertimento. Oltre 150 metri lineari banchi, in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati: 33 e 45 giri, mix, cd, tapes, con standisti provenienti dall'Italia e dall'estero per la prima autentica fiera del disco targata Venyl fuori dalla provincia di Venezia. Location d'eccezione il locale per concerti Hall di via Nona Strada. Oltre agli stand Venyl, il locale offre tante possibilità di ristoro, con bar aperto tutto il giorno, birre artigianali di qualità, vini del territorio e food trucks.

Dj set e intrattenimento

Per la prima volta a dare il ritmo alla mostra mercato, dal mattino fino alle 16.30, saranno gli stessi collezionisti e appassionati. Con “Let your music play” i fan e i dj amatoriali potranno portare i loro dischi all’evento e suonarli per il pubblico. «Abbiamo tanti amici che si divertono a suonare i loro dischi a casa» spiega Marco Mazzolin, uno degli organizzatori «Vogliamo dare voce a questi appassionati riservando loro uno spazio apposito durante un evento di settore: spesso i nostri visitatori, essendo collezionisti, hanno dischi pazzeschi e una cultura musicale davvero infinita: questa sarà l'occasione per condividere la loro passione». Dalle 16 subentreranno i dj set firmati The Obscure Music Club - collettivo di dj veneziani che propone un sound che spazia dal funky classico a melodie più ricercate e oscure della disco music di fine anni Settanta, rigorosamente su vinile - e lo special guest Dj Dax che dalle 18 accompagnerà l'aperitivo con un dj set rigorosamente in vinile e pensato apposta per l’occasione.

Informazioni

Ingresso 2 euro

Ampia possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al locale, con stalli gratuiti anche sulle strisce blu

Website: www.venyl.it

Facebook: https://www.facebook.com/etsvenyl/

Instagram: https://www.instagram.com/venylofficial/

Mail: info@venyl.it

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1199372596925594/