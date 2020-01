Venyl, la fiera del disco @Hall Padova

Gallina padovana fa buon brodo e allora torniamo con la fiera del disco a Padova! Dopo il successo del primo appuntamento, domenica 2 febbraio dalle ore 10 alle 20, lo spazio dell’Hall verrà allestito per una giornata all’insegna della passione per la musica e per il vinile!

Saranno presenti ben 25 espositori ultra selezionati con migliaia di dischi per tutti i generi musicali e nei diversi formati: vinile, cd e musicassette.

Non mancheranno i dj-set che faranno da colonna sonora all’evento ed una zona food trucks a disposizione per tutta la giornata.

Do the Funky Chicken!

Informazioni

Ingresso 2 euro

Ampia possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al locale

Website: www.venyl.it

Facebook: https://www.facebook.com/etsvenyl/

Instagram: https://www.instagram.com/venylofficial/

Mail: info@venyl.it

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1061572634190205/