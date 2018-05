Venyl - la fiera del disco al Parco della Musica

Settima edizione e nuova location per Venyl, la fiera del disco che sbarca a Padova per la sua prima esperienza in Open Air al Parco della Musica domenica 3 giugno dalle 10 alle 21.

Programma

Una giornata all'insegna della passione per la musica e per il vinile, 30 espositori confermati, tutti i generi musicali presenti in tutti i formati, dischi in vinile, cd e tapes.

Lo sfondo musicale per l'intera durata della manifestazione sarà a firma del collettivo The Obscure Music Club oramai resident DJs degli eventi targati Venyl.

Dalle 19 alle 20.30 protagonista Alessio Bertallot che proporrà un dj set solo vinile studiato ad hoc per l'evento.

L'artista

Alessio Bertallot è un conduttore radiofonico, televisivo, un cantante e un dj. Diverse declinazioni di un’unica passione: creare e divulgare la novità e la qualità della musica della Urban Culture, da Radio Deejay a Radio2, da Mtv a Rai5, a CasaBertallot. Cantante solista e con gli Aeroplanitaliani (premio della critica al Festival di Sanremo 1992), dj, dai Magazzini Generali e il Tunnel a Milano, al Privilege di Ibiza, ai festival Internazionali, ma soprattutto dj in radio dove, dal 1996, Bertallot è per la “nuova” musica, un punto di riferimento. Oggi, la nuova frontiera per Bertallot è il web, che usa come strumento di inedita crossmedialità con la radio (Casa Bertallot, radioshow on line). Infine le collaborazioni con la stampa: Rolling Stone, Gq, ed altri: attualmente con Il Sole 24 Ore.

Dettagli

Ingresso 2 euro (gratuito per i bambini fino ai 12 anni)

A 10 minuti a piedi dalla stazione di Padova

Bar sempre aperto per tutta la giornata