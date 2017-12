"Verdicchio vs Vermentino", degustazione di vini con Marco Casadei all'abbazia di Praglia

Il talentuoso sommelier Marco Casadei, primo classificato al Master Sangiovese e Master dell'Albana 2017, nuova promessa della sommellerie italiana, vi guiderà in un'appassionante degustazione tra celebri etichette, nel confronto-scontro tra i due vitigni protagonisti della serata, Verdicchio e Vermentino.

Molti pensano che Verdicchio e Vermentino siano simili, se non addirittura uguali, in realtà si tratta di due vitigni famosi e completamente opposti. Perfino le collocazioni geografiche di questi fuori classe del vino bianco sono estremamente differenti. Il Verdicchio è concentrato nell’area marchigiana, mentre il Vermentino in diverse parti d’Italia, isole comprese. Esso è infatti un vitigno eclettico, che si trova non solo in Sardegna ma anche in Liguria, Toscana, Corsica e perfino in Spagna, tanto che secondo molti ampelografi i primordi del vitigno sono spagnoli, mentre la sua diffusione in Francia nelle zone della Languedoc-Roussillon - dove è chiamato Malvoisie Précoce d'Espagne o Malvoisie à Gros Grains - sembrerebbe successiva.

VINI IN DEGUSTAZIONE

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Riserva Balciana Sartarelli 2014

Verdicchio di Matelica Riserva DOCG "Mirum" La Monacesca 2014

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Riserva Villa Bucci 2014

Vermentino di Gallura “Vigna 'Ngena” DOCG Capichera 2016

Vermentino Bolgheri DOC Tenuta Guado al Tasso Antinori 2016

Vermentino Colli di Luni DOC "Costa Marina" Ottaviano Lambruschi 2016

PARTECIPAZIONE

Biglietti:

intero 38 euro

ridotto 35 euro (soci AIS - FIS - FISAR - ONAV)

ridotto speciale soci Arte&Vino 30 euro

Pagamento:

acquisto online: http://www.associazionearte-vino.it

bonifico bancario intestato a:

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

causale: Serata Verdicchio VS Vermentino - 25/01/2018

(pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a segreteria.artevino@gmail.com)

DETTAGLI

Si prega di portare un set di calici per la degustazione

É possibile il noleggio in loco a 5 euro

Arte&Vino associazione culturale

segreteria.artevino@gmail.com

392.7559206