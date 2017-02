“I dettagli non sono per chiunque”, vernissage con Matteo Tessarow al Foxy Brown Vintage

“I dettagli non sono per chiunque”



Eccentrici salotti Wunderkammer

solo da Foxy Brown Vintage Store

dalle 17 alle 20 - sabato 11 febbraio



Vernissage insieme a Matteo Tessarow,

artista padovano appassionato di fotografia e collage, ama dar vita a vecchie pubblicità internazionali trovate durante i suoi viaggi, Londra l’ha ispirato e così ha iniziato a confezionare queste piccole miniature capaci di raccontare la magia di un atmosfera.

I pezzi unici in esposizione saranno acquistabili solo durante l’evento prima di ritornare all’interno delle loro case berlinesi.



Exhibition - Musica - Aperitivo