Vespri d'organo 2019: concerto inaugurale con Daniel Matrone

Il 29 settembre 2019 al Duomo di San Lorenzo di Abano Terme Daniel Matrone inaugura la rassegna musicale "Vespri d'organo". Nel solco della grande tradizione francese, Daniel Matrone si cimenta nella composizione così come nell’esecuzione all’organo. I suoi lavori sono ispirati da avvenimenti o impressioni che lo portano ad esplorare una tavolozza di forme e colori del tutto personale.

È nato ad Annaba (Bône), in Algeria. Pronipote del compositore Giacinto Lavitrano (Ischia, 1875 - Bône, 1937), ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte. Dopo gli studi al Conservatorio di Toulouse, si perfeziona a Parigi con Marie-Claire Alain per l’organo e con Yvonne Lefébure per il pianoforte. Ha studiato inoltre composizione e improvvisazione sotto la guida di importanti maestri tra i quali Maurice Duruflé. È stato direttore artistico del Concorso Internazionale di Bordeaux dove, dopo essere stato titolare dell’organo di St. Jean de Luz, ha occupato il posto di organista della chiesa di Notre-Dame. Ha collaborato con musicisti come Meredith Monk o Roberto Benzi.

Numerose sue incisioni hanno ricevuto riconoscimenti prestigiosi (Choc du Monde de la Musique, Diapason d’or, Diapason d’or du siecle nel 2000). Ospite di Laura De Luca (Radio Vaticana) e di Benjamin François nelle sue trasmissioni “Organo plus” di France Musique, è stato da questi successivamente invitato ad Algeri a realizzare come organista (Notre-Dame d’Afrique) e come pianista (Centre Culturel Français), due trasmissioni, sempre per France Musique, dal titolo “Sur les pas de Camille Saint-Saëns”. Organista titolare, dal settembre 1999, della Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, Daniel Matrone è Officier des Arts et des Lettres.

Il programma

Daniel MATRONE

Omaggio a Maurice Duruflé:

Variazioni e fuga – Berceuse sul Veni Creator

(alla memoria di Maurice Duruflé)



Louis VIERNE | 1870-1937

Dalla I Sinfonia: Preludio e Fuga



Louis COUPERIN | 1626-1661

Ciaccona in Re minore

Ciaccona in Sol minore

Ciaccona e Passacaglia in Sol minore

Sarabanda in canone in Re maggiore



Charles-Marie WIDOR | 1844-1937

Dalla VI Sinfonia: Intermezzo

Daniel MATRONE

Nobody Knows the Trouble I've Seen

(dal Triptyque pour le 'Normandie', bruciato nel porto di New York nel 1942)

Informazioni e contatti

In collaborazione con Città di Abano Terme - Assessorato alla Cultura.

