Vespri d'organo 2019: concerto di Livia Mazzanti al Duomo di San Lorenzo

Livia Mazzanti sarà la protagonista del secondo concerto della rassegna musicale il prossimo 10 ottobre 2019. Organista dall'ampio orizzonte interpretativo, Livia Mazzanti è anche improvvisatrice, arte trasmessale da Giacinto Scelsi a Roma, e Jean Guillou a Parigi, dove si è a lungo perfezionata. Le sue incisioni di opere di Schoenberg, Busoni, Hindemith, Scelsi, Guillou, e la riscoperta in prima mondiale delle integrali di Rota e Castelnuovo-Tedesco, sono considerate di riferimento. Ha inciso per Fonè, Rca Victor/BMG France, Philips Classic, Argos, Stradivarius, Aeolus, Continuo. I suoi concerti l'hanno condotta a prodursi ovunque in Europa, negli Stati Uniti, in Medio Oriente. Dal '95 dirige a Roma il festival internazionale MUSICOMETA, da lei creato, e collabora con la Christuskirche. Nel 2011 ha esordito con successo alla Philharmonie di Berlino. Dal novembre 2015 è docente di Pratica organistica e Canto gregoriano presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Il programma rende omaggio alla figura di Nino Rota, compositore eclettico di grande poliedricità, tra i protagonisti assoluti della vita musicale del XX secolo italiano. La sua estrema flessibilità gli ha consentito di occuparsi di generi musicali tra i più disparati: musica strumentale, da camera, opera lirica e musica da film. Alcune delle sue opere sono intimamente legate alla produzione cinematografica di importanti registri, tra i quali l’indimenticato Fellini. Tra i suoi contemporanei, Vlad, Castelnovo Tedesco e Napolitano sono certamente tra gli esponenti più interessanti ed originali della composizione musicale italiana, i contributi dei quali hanno saputo varcare i confini geografici del nostro paese sin nelle Americhe.

Il programma

Nino ROTA | 1911-1979

Melopea e Preludio



Roman VLAD | 1919-2013

Cinque variazioni dodecafoniche

su un corale cinquecentesco (2011)



Nino ROTA | 1911-1979

Due Valzer sul nome BACH*:

Valse-Carillon; Circus-Waltz



Mario CASTELNUOVO-TEDESCO | 1895-1968

Preludio e Fanfara

“On the twelve tone row” (1949)



Nino ROTA | 1911-1979

Il Battesimo

Polka*

(*da “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, 1963)



Franco Michele NAPOLITANO | 1887-1960

Preghiera



Nino ROTA | 1911-1979

Sonata per Organo

(a Franco Michele Napolitano, 1965)

Allegro giusto, Adagio,

Allegretto calmo con grazia, Allegro

