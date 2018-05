“Vèstiti di libri”: apertura straordinaria della biblioteca a Palazzo Eugenio Maestri

Domenica 13 maggio 2018 Apertura straordinaria della Biblioteca Comunale Melchiorre Cesarotti a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32, “Vèstiti di libri” con laboratori per bambini, incontri con gli autori, Girabus e molte altre attività.

“La festa di domenica – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è l’occasione per vivere Palazzo Eugenio Maestri nella sua massima potenzialità: come biblioteca, spazio espositivo, punto di incontro, sede di laboratori creativi e letture animate. A partire dalle ore 10 della mattina le iniziative proposte coinvolgeranno i Cittadini di tutte le fasce di età. Palazzo Eugenio Maestri è il polo della cultura e in questo primo anno di vita i numerosi eventi straordinari, uniti alle attività quotidiane della biblioteca e degli uffici presenti, conferma che l’investimento fatto per la sua ristrutturazione è stato assolutamente azzeccato”.

“Selvazzano con questo evento aderisce alla terza edizione di “Vèstiti di libri” del Consorzio Biblioteche Padovane Associate. Due letture creative la mattina, la presentazione del libro del maestro Aulo Crisma “Dieci anni con i Cimbri” e al pomeriggio il Girabus, l’allegro furgoncino carico di giochi di una volta che animeranno la piazzetta Maestri sono le proposte per la festa di domenica. Nello stesso tempo si potranno visitare due mostre, “Invisible Body Disabilities” di Chiara De Marchi e “Reperti della 1ª Guerra Mondiale” di Massimiliano Favaro. Se è vero che come dice Hayes “I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri si scopre di avere le ali” la festa di domenica diventa una bellissima occasione per “volare assieme” – conclude l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi.

Programma

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Vo(g)liamo leggere - leggi e crea con l’Associazione Maga Camaja

La fabbrica degli elfi - Racconti e laboratori creativi

“Giulia e il drago” alle ore 10 per bambini dai 3 ai 6 anni

“Nel bosco” alle ore 11.15 per bambini dai 7 ai 10 anni

Presentazione del libro del maestro Aulo Crisma “Dieci anni con i Cimbri” alle ore 11

L’autore, profugo istriano, racconta la sua vita di insegnante presso la scuola elementare di Giazza in Lessinia, attraverso i ricordi di un mondo antico e ricco di colori e figure. Conduce la prof.ssa Italia Giacca, membro del Comitato Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Irene Crisma leggerà alcune pagine del libro.

Alle ore 11.45 Aperitivo letterario

Dalle ore 16 - 19 Ritorna il girabus per bambini ed adulti con l’Associazione Maga Camaja. L’allegro furgoncino colorato torna a Selvazzano Dentro e si ferma nella nostra Biblioteca, a Palazzo Eugenio Maestri, con il suo carico di giochi di una volta costruiti a mano, per animare e portare un’allegra atmosfera di festa!

Tutte le attività proposte sono ad ingresso libero.

Per informazioni

049/8733897

049/8733826

Per le iscrizioni ai laboratori

biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

