Le vetrine dell’arte: Fausto Manara alla Galleria Samonà

Inaugurazione: 6 settembre, ore 18

La mostra rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte”, che permette ad un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

Fausto Manara

Fausto Manara è psichiatra, psicoterapeuta e professore di psicoterapia alla Facoltà di Medicina di Brescia, oltre che valente artista. Vice Presidente della Federazione Italiana di Sessuologia, past-president della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, ha pubblicato oltre 150 lavori scientifici su riviste italiane ed internazionali, ed è autore di cinque volumi scientifici e dieci saggi divulgativi dove sono sempre presenti forti richiami alla necessità per l’uomo di affrancarsi da vincoli, censure e condizionamenti per raggiungere il “pensiero libero” .

Per questo ha osservato da varie angolature – e analizzato - quanto le innumerevoli strategie di manipolazione del pensiero e del giudizio a cui siamo quotidianamente esposti costituiscano una minaccia incombente sulla nostra libertà e quindi sul nostro modo di guardare ciò che ci circonda e, soprattutto, dentro noi stessi.

L’esigenza di dare a questi temi una rappresentazione più immediata che non quella che passa attraverso la scrittura è stata la porta d’accesso per farlo entrare, con le sue metafore foto-pittoriche, nel mondo delle arti visive.

Il viaggio creativo ha seguito poi un percorso che lo ha portato a decostruire l’immagine fotografica fino a farne nascere, andando oltre l’apparenza, ciò che appartiene al mondo dell’immaginario, dell’inconscio: della risonanza emotiva, profonda, che ogni realtà suscita quando la si penetra, vedendone la profondità e non solo guardandone la superficie. Come a dire che la realtà dell’immagine, di per sé, non esiste se non attraverso la sua relazione con il mondo interiore di chi la osserva.

Ha esposto in prestigiose sedi a Milano, Lecce, Brescia, Spoleto, Lugano e Parigi.

La rassegna

La rassegna "Le vetrine dell’Arte" è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

