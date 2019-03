Intesa Sanpaolo aderisce alla sesta edizione del Festival della Cultura Creativa, iniziativa promossa e coordinata dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con l’intento di avvicinare alla cultura bambini e ragazzi, stimolandone la creatività e il pensiero critico.

Il tema conduttore di questa edizione è “Intelligenze - Tra evoluzioni naturali e tecnologiche, tra mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che ci circonda”.

A Padova Intesa Sanpaolo propone visite guidate con attività didattiche a Palazzo Donghi Ponti in Corso Garibaldi, 22/26.

L’attività prevede una visita guidata attraverso le sale del palazzo con richiamo ai fatti storici più significativi che lo hanno caratterizzato e agli obiettivi che hanno portato alla sua realizzazione. Un’occasione per far scoprire le caratteristiche di un importante palazzo storico - già sede di Cassa di Risparmio del Veneto – a un pubblico di giovanissimi e far conoscere in maniera semplice e coinvolgente i dettagli e simboli presenti sulle pareti, sulle colonne, nei dipinti e nelle vetrate. Un’opera architettonica che come un libro vuol parlare al visitatore. Durante il percorso le Operatrici Didattiche guideranno i ragazzi alla ricerca di quegli elementi decorativi, simboli e messaggi utili a decifrare “il luogo nascosto dove è custodito un tesoro”.

Le visite, dedicate alle scuole primarie e secondarie di I grado, si svolgeranno nei seguenti giorni: 25 marzo (ore 9.00 e ore 14.30) e 29 marzo (ore 9.00 e ore 14.30) su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 049/8719255 info@immaginarte.org .