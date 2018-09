La Via dell'Arte - Via San Francesco: happening d’arte, colori e musica

“Via San Francesco - la Via dell’Arte”, un happening d’arte, colori e musica che si volge sotto i portici di via San Francesco nella giornata di domenica 16 settembre 2018 dalle ore 9 alle ore 19. Una delle vie più interessanti e ricche di storia della città: Palazzo Zabarella, il MUSME-Museo della Medicina, l’Oratorio di Santa Margherita, la Scuola della Carità, la Chiesa Grande, il porticato di via San Francesco, Palazzo Zabarella, antichi palazzi, botteghe, librerie, negozi di antiquariato, munismatica e gallerie d’arte.

L’iniziativa promossa dalla Galleria Città di Padova ha lo scopo di sollecitare e incentivare il recupero culturale e artistico di questa via compreso gli aspetti commerciali con la riapertura di botteghe di artigianato, antiquari, piccole attività e gallerie d’arte come in passato. Un invito alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione, l’occasione per visitare con i volontari di Salvalarte di Legambiente, l’oratorio di Santa Margherita e il ciclo degli affreschi presso la Scuola della Carità.

Per informazioni

Galleria “Città di Padova”

via San Francesco – Vicolo Santa Margherita 2, Padova