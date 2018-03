Via Crucis diocesana a Sarmeola di Rubano

Mercoledì 28 marzo, alle ore 19.30 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd), mons. Claudio Cipolla guida la Via Crucis diocesana, che vede anche la celebrazione “diocesana” della XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù.

La Via Crucis, organizzata dal settore giovani di Azione Cattolica in collaborazione con la Pastorale dei giovani e gli Scout si ispira al titolo della Giornata Mondiale della Gioventù “Non temere Maria. Hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1.30), e invita ad “andare oltre” le chiusure, le tradizioni, i preconcetti, i pregiudizi scegliendo di ascoltare il Signore e le ispirazioni dello Spirito. Il percorso, dalla grotta alla chiesa dove ci sarà la riflessione del vescovo Claudio, si articolerà in quattro stazioni, ciascuna delle quali riprenderà un tratto del versetto evangelico.

L’appuntamento per tutti è alle ore 19.30, ma dalle 18 ci saranno sacerdoti a disposizione per le confessioni. Come di consueto è sollecitato il digiuno dal pasto serale come segno di penitenza e solidarietà, mentre le offerte raccolte saranno devolute quest’anno alla parrocchia di San Severino Marche dove, da alcuni mesi, sta prestando il suo servizio un prete diocesano, don Luca Ferro.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/158424521643334/