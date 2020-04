Via crucis diocesana in diretta sui canali Youtube

Anche la tradizionale Via Crucis, organizzata ogni anno dall’Azione cattolica all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio e rivolta in particolare ai giovani (celebrandosi contemporaneamente l’annuale giornata mondiale della gioventù), la sera del mercoledì santo, verrà quest’anno proposta “a distanza”, attraverso un video che verrà messo on line alle ore 21 di domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 21, sui canali youtube della Diocesi di Padova (http://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo) e dell’Azione cattolica (acpadova)

Si potrà seguire il video con la Via Crucis, che avrà come filo conduttore il versetto del Vangelo di Luca «Giovane, dico a te, alzati!» (Lc 7,14), e vedrà tre testimonianze di giovani oltre alla meditazione finale del vescovo Claudio. Il tutto potrà essere seguito dal computer o dal telefono, accompagnati dall’apposito sussidio, che sarà disponibile contemporaneamente al video. Non mancherà l’impegno di solidarietà con il sostegno, quest’anno, a un progetto di Medici con l’Africa-Cuamm, per mantenere l’attenzione sulle emergenze presenti nel mondo. Le modalità saranno comunicate durante la Via Crucis.