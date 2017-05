Mostra "La Via dell'Incenso" a Montegrotto

Dal 20 maggio al 18 giugno la Sala IAT di Viale Stazione, 60 ospiterà due mostre fotografiche, organizzate dall'Associazione Villa Draghi, in particolare: dal 20 maggio al 2 giugno "La Via dell'Incenso", dal 4 al 18 giugno "La Via della Seta".

