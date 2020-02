Una lettura per riscoprire un classico per ragazzi e a seguire un lavoretto craft. Mercoledì 27 maggio alle 17 per bambini di 5-9 anni, l’attività dura un'ora e mezza al costo di 5 euro. È necessaria la prenotazione.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Tel. 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

Web: https://www.facebook.com/lagiraffagina/