"Viaggiare leggeri", musica e parole con Sergio Trapanotto al Buzz in The Attic

Venerdì 6 aprile dalle 21 al Buzz in The Attic di Padova arriva "Viaggiare leggeri".

La suggestione delle immagini, la forza delle parole e il vento della musica per viaggiare leggeri nella profondità del sentire. Testi, musiche e artwork di Sergio Trapanotto. Musica live dei Punto Nemo.

Sergio Trapanotto

Scrive, disegna, dipinge, compone musica e canzoni e, soprattutto, suona la batteria nel suo gruppo Punto Nemo; il perché lo spiega in un suo distico di endecasillabi:

“Per non uccidere persone deliranti,

devo percuotere oggetti rimbombanti.”

La sua ironica e originale urgenza espressiva è sintetizzata da questa sua frase: “Il tempo è galantuomo: restituisce tutto a tutti. Basta farsi trovare vivi al momento della restituzione”. Inutile quindi sperare nei doni della dea Nemesi: l’imperativo è esprimersi ora, non aspettare domani.

Punto Nemo

Il punto Nemo è un polo dell’inaccessibilità, il punto più distante da ogni terra emersa. Sergio Trapanotto ha scelto questo nome per il suo gruppo per affrancarsi da generi e stereotipi. “Che genere di musica suonate?” gli chiedono. “Ditecelo voi!” rispondono Lietta Traversi (voce), Ivano Meola (sax), Alberto Bombarelli (chitarra), Adolfo Iovino (basso) e Sergio Trapanotto (batteria)

Ingresso

30 posti disponibili

Link prenotazione