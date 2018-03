Viaggio nell'arte classica in Saccisica: incontri culturali e visita guidata a Villa Roberti

Il fascino intramontabile dell'arte classica si trova anche in Saccisica, con il ciclo di quattro lezioni per scoprire la bellezza greca e romana nel territorio, a cura del professor Roselli e in collaborazione con l'associazone ViviLa Villa Roberti.

Programma

Mercoledì 4 aprile

INTRODUZIONE ALL'ARTE GRECA ARCAICA

La nascita dell'arte greca: una produzione artigianale al servizio degli dei e delle aristocrazie

Gli edifici simbolo: il tempio e il teatro

Mercoledì 11 aprile

ARTE GRECA CLASSICA

Arte classica: il primato di Atene

La pittura greca: il naufragio dell'arte sublime

L'arte ellenistica: come l'arte greca si diffuse tra i non-greci

Mercoledì 18 aprile

ARTE ROMANA REPUBBLICANA

Roma da città stato a padrona del Mediterraneo

La formazione di un linguaggio figurativo autonomo: il difficile rapporto dei Romani con l'arte

I Romani progettisti di grandi opere: architettura e ingegneria

Mercoledì 2 maggio

LA CITTÀ CLASSICA e ROMA IMPERIALE

Urbanistica regolare greca e romana

Il divertimento pubblico e lo svago privato: palestre, ginnasi, anfiteatri e terme

Il mondo antico globalizzato: la capillare diffusione dell'arte classica nei territori dell’Impero

Visita guidata

É inoltre prevista una visita guidata con il professore Roselli al Museo Archeologico di Adria, in data da concordare con i partecipanti.

Iscrizione

Quota partecipazione: 25 euro (non comprende l'ingresso al museo)

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 30 marzo: villaroberti.associazione@gmail.com

Contatti

392.5226296

Gallery