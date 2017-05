“Viaggio nel colore dentro di me” Alessandro Brentel alla Galleria laRinascente

Inaugurazione: 8 giugno, ore 17.30

Le opere dell’artista Alessandro Brentel si presentano con forme e cromie di straordinaria modernità. La mostra allestita in Galleria laRinascente dal 9 giugno al 9 luglio, propone oltre 70 opere nelle quali l’artista padovano, pur attingendo a tecniche, stili e tematiche appartenenti ad epoche o a scuole dissimili, realizza tuttavia una sintesi creativa personale. La tecnica del pittore che egli stesso definisce “amaterica”, prevede l’utilizzo di supporti quali plexiglass e alluminio ma anche tela e masonite.

Su di essi il colore, lavorato puro o attraverso tecniche miste - ad olio, acrilico o smalto - vibra e diviene squillante, acquistando singolare potenza e luminosità.

I soggetti sono delineati con tratto idealizzato e i colori vibrano, diventando squillanti e acquistando singolare potenza e luminosità, che affascinano lo sguardo di chi si accosta. Sono i fiori, nella loro variegata diversissima gamma, la figura umana, cavalli ma anche strutture geometriche, delineati con tratto stilizzato e sagomature inedite, una sorta di sperimentazione di forme e cromie di grande modernità. Le sue opere dialogano con l’essere profondo di chi vi si pone di fronte.

L’originalità di Alessandro Brentel non sta solo nella sua capacità di dar vita, pur senza rompere con il linguaggio del passato, a sempre nuove raffigurazioni; infatti, il suo saper sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, riesce a creare quegli effetti tridimensionali dei quali l’arte tradizionale riusciva a dare solo una rappresentazione sintetica. Sarà presente in mostra una video-installazione, caratterizzata dall’interazione fra musica ed immagini, capace di coinvolgere totalmente lo spettatore, immergendolo in una realtà virtuale, visionaria e sempre cangiante.

Informazioni

Ingresso libero

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Tel. 049 8204526

paganinl@comune.padova.it

