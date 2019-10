"Viaggio in Italia": Tommaso Benciolini e Claudio Bonfiglio in concerto al Barco Teatro

Domenica 27 ottobre alle ore 17.30, per il secondo concerto del ciclo “Transitions. 6 concerti di musica da camera tra ‘800 e ‘900”, Barco Teatro presenterà al pubblico un duo flauto e pianoforte.

Tommaso Benciolini (al flauto) e Claudio Bonfiglio (al pianoforte), vincitori di importanti premi e riconoscimenti nelle rispettive carriere da solisti (International Respighi Prize per Benciolini, Premio Lamberto Brunelli per Bonfiglio tra i più significativi), formano dal 2013 un affiatato ensemble, attivo in Italia ma anche all’estero (si è esibito in Inghilterra, Francia, Cina, Malta, Cuba).

Viaggio in Italia è il titolo che il Duo ha voluto attribuire al loro omaggio al passaggio di consegne tra la musica di tradizione e le nuove modalità compositive che si sovrappongono a cavallo tra ‘800 e ‘900, facendo conoscere ed apprezzare al pubblico di Barco Teatro il confronto tra le musiche per duo flauto e pianoforte di Alfredo Casella (Sicilenne e Burlesque e Barcarola et Scherzo) e del contemporaneo Andrea Battistoni, (Eterno ritorno, première assoluta), intervallate da due brani eseguiti come solisti (Nudo per pianoforte solo di Nicola Campogrande per pianoforte solo e Addio case del vento di Salvatore Sciarrino per flauto solo). Il pubblico sarà come sempre piacevolmente “coccolato” da una illuminante introduzione alle musiche di Alessandro Tommasi e da un aperitivo in compagnia degli artisti offerto da Barco Teatro.

Programma

Domenica 27 ottobre - flauto e pianoforte

Tommaso Benciolini, flauto

Claudio Bonfiglio, pianoforte

Viaggio in Italia

A. Casella (1887-1947), Sicilienne et Burlesque per flauto e pianoforte

N. Campogrande (1969), Nudo per pianoforte solo

S. Sciarrino (1947), Addio case del vento per flauto solo

A. Casella (1887-1947), Barcarola et Scherzo per flauto e pianoforte

A. Battistoni (1987), Eterno ritorno (prima esecuzione assoluta)

Ingresso

Prenotazione richiesta, biglietti a 13 euro intero e 6 euro per studenti.

Info web

https://www.facebook.com/BarcoTeatro/

https://www.barcoteatro.it/

https://www.barcoteatro.it/images/pdf/musicacamera.pdf