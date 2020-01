Al Circolo della lirica di Padova il concerto "Viaggio musicale in Italia"

Domenica 26 gennaio 2020 ore 16.30 nel suggestivo salone del cinquecentesco Palazzo dei conti Passera da Genova, sede dell’Istituto Barbarigo, va in scena "Il viaggio musicale in Italia". Ante in legno massiccio dischiudono l’ingresso dei solenni portali in pietra che si aprono all’elegante e accogliente salotto musicale da dove inizia l’avventura: un excursus ideale attraverso la nostra penisola, autentica patria del belcanto, su note che rievocano intense emozioni. Dalla Sicilia a Napoli, da Firenze a Milano, da Venezia a Trieste... le note si susseguono offrendoci uno spaccato armonioso di un paese unito dall'amore per la musica.

Passando dalle sempreverdi canzoni partenopee e romanesche, alle struggenti note di Cavalleria rusticana e Gianni Schicchi, il viaggio si snoda dunque sulla scia di pagine musicali che hanno tracciato un intenso ritratto sentimentale del nostro paese. Opera e canzone si fondono per celebrare la nostra bella Italia, valorizzando le tipicità che la fanno grande agli occhi del mondo, in un interessantissimo viaggio nelle emozioni più autentiche che solo la musica riesce a regalare. Le magnifiche voci liriche del soprano Anna Chierichetti, del tenore Riccardo Botta e di Nico Mamone baritono, accompagnati al pianoforte dal M° Pietro Semenzato, percorrono virtualmente lo stivale e ci conducono alla riscoperta di melodie popolari e colte caratterizzanti le diverse aree geografiche.

Informazioni e contatti

Salone Istituto Barbarigo, in via del Seminario 5/A Pd. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 348 905 1968 - 349 802 6146 - 347 953 11. Per i soci tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Ingresso ospiti: contributo responsabile 10 euro.

Web: www.circolodellalirica.it - www.facebook.com/circolodellalirica

