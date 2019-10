Viaggio sciamanico a Padova

Ti piacerebbe entrare in contatto con il tuo mondo interiore e trovare le risposte e le indicazioni che cerchi? Ti sembra di aver perso la bussola e hai bisogno di ritrovare te stesso? Senti che il mondo sta cambiando e ti sei accorto che gli strumenti utilizzati finora non sono più efficaci? Ti piacerebbe prendere contatto con le emozioni più profonde e risanare le tue ferite interiori? Vorresti conoscere qual è il compito che la tua anima ha scelto in questa vita? Allora questo è il percorso che fa al caso tuo!

Nel viaggio sciamanico ti guiderò con il suono di guarigione del tamburo, per entrare in uno stato di coscienza non ordinario e intraprendere il Viaggio nel tuo Mondo Interiore, dove tutte le conoscenze sono contenute e dove tutti i luoghi sono compresi. Abbandonerai il tuo emisfero sinistro, quello legato alla razionalità, andando alla scoperta del tuo lato più intuitivo e creativo. Se sarai disposto ad accantonare la critica e il giudizio, e ti permetterai di vedere con gli occhi del Cuore, la tua saggezza interiore potrà manifestarsi, offrendoti una visione della vita e delle cose spesso totalmente sconosciuta alla tua mente razionale.

COS’È IL CERCHIO SCIAMANICO? Il cerchio sciamanico rappresenta l’opportunità di accedere a stati di coscienza non ordinari, entrando in contatto con fonti di energia profonde e primordiali, come l' Animale Guida o un Maestro Spirituale. Riceverai aiuto e chiarezza mentale ed emotiva, per la risoluzione di un problema, di uno stato di malessere o disequilibrio. Le risposte o le indicazioni che riceverai sono un utile strumento per trovare un miglioramento per la tua vita quotidiana e, di conseguenza, per quella dei tuoi cari. Ma da dove arrivano queste risposte? Beh, dalla persona che meglio ti conosce: tu! Attraverso il Viaggio Sciamanico, imparerai a entrare in contatto con la tua essenza e ad attingere ad essa per risolvere i momenti di smarrimento e difficoltà, spogliato da tutti i condizionamenti interni ed esterni. Se tutto questo risuona in te, non credi sia tempo di regalarti un'opportunità di benessere e crescita?

Il contributo per ogni serata è di 15 euro.

Di seguito il programma indicativo della serata:

accoglienza (ti invito ad arrivare 10 minuti in anticipo, per poter iniziare il lavoro puntuali);

apertura del Cerchio e Pulizia energetica;

viaggio sciamanico P.O.T. ( percorso sciamanico studiato dal maestro prem Antonino, fondatore di Love Shaman Way);

condivisione dell'esperienza vissuta;

chiusura del cerchio sciamanico, abbracci e saluti

Cosa dovrai portare con te:

materassino o cuscino, una copertina per coprirti durante il viaggio sciamanico;

un foulard o una benda per gli occhi (permetterà di scendere più in profondità durante il viaggio sciamanico e migliorerà la pratica);

una piccola candela (tipo quelle Ikea con contenitore in alluminio e porta candela, per non sporcare il pavimento in legno);

diario emozionale (quaderno appunti) e penna per scrivere;

oggetti di potere o di protezione (foto, anelli e bracciali, pietre o qualunque altro oggetto a te caro. Li potrai indossare per l’occorrenza oppure metterli nello spazio sacro per pulirli, caricarli con le frequenze vibratorie del cerchio e dei rituali che faremo. Nessuno di questi oggetti dovrà essere lasciato nel luogo alla fine del cerchio.).

Informazioni e iscrizioni

Tel. 347 7965282.



Conduttore certificato Love Shaman Way di Cerchi.

Operatore Olistico certificato per il Trattamento sciamanico Rei-Sha-Ni.

Web: https://www.loveshamanway.com/calendario/cerchi-sciamanici/