Viaggio nel tempo in villa Breda

L'associazione Fraglia la Vecchia Padova, e l'associazione Viviamo Villa Breda propongono un interessante viaggio nel tempo tra immagini e filmati a ricordare la Padova di un tempo, con una parte delle immagini raccolte a memoria di tempi passati per far conoscere ai giovani quello che era questa bellissima città, e per ricordare, a quanti hanno avuto la fortuna di viverla.

Una serata estiva diversa, nel meraviglioso parco di Villa Breda, dove sorseggiando una fresca bevanda potremo rivedere e commentare immagini e ricordi di un tempo passato, rivedere luoghi della nostra infanzia ormai spariti, tuffarci nel passato per migliorare il nostro futuro, perché per costruire buon futuro non bisogna mai dimenticare il nostro passato.

Prima dell'inizio della serata sarà possibile visitare Villa Breda e le opere d'arte che contiene (ingresso con offerta libera). Le proiezioni cominceranno alle ore 21, potrete anche usufruire del chiosco del Born Café di Ponte di Brenta, per un aperitivo o altro.