Vidaloca e 90.2010 all'Extra Extra

Di seguito gli eventi in programma sabato all'Extra Extra:

☆ ☆SABATO 17 MARZO ☆ ☆

🎲 VIDA LOCA 🎲 Winter Tour 2017/2018

🏈Extra Extra 🏈

L’ appuntamento all Extra Extra con la One Night

a base di Reggaeton, Hip Hop,Pop e DanceHall più esclusiva d’Italia

Il format più ballato della penisola, ritorna a Padova, pronto ad infuocare la dance floor “ por una Noche Mas Caliente”🔥 🔥 🔥

Mami no te pierdas #VidaLoca 🔥

INFO / TAVOLI,

(anche whats app )

3355638449

_level 01_ VIDALOCA

DJS RESIDENT ☆ ☆

♬ Enrico Fly

♬ Giulia Alberti

♬ Mc VL

OFFICIAL PAGE

_level 02_ 90.2010

musica anni ‘90/ 2000 / 2010

best hits from ‘90 to 2010

Un abbigliamento curato e alla moda farà di te ospite gradito.

Modalità di ingresso:

Con la tessera Be Yourself OMAGGIO DONNA entro le 01, a seguire 10 euro con drink

15 euro DONNA ingresso normale con drink

15 euro UOMO ingresso con drink entro le 01

20 euro UOMO ingresso con drink dopo le 01

la TESSERA DONNA Be Yourself

vale come INGRESSO OMAGGIO entro le 01 (dopo 10 euro ingresso con drink)

Attivala ed ottieni tutti i privilegi:

una volta compilato il form potrai ritirarla all’ingresso.

Condividi il nostro evento tramite app e mostra la schermata all’ingresso!

Extra Extra ® PADOVA

Via Ciamician, 5

Padova 35100

TEL. + 39 3355638449

A grande richiesta RITORNA !

▪ 90.2010. I migliori successi dal ‘90 al 2010 ▪

▧ SABATO 17 MARZO 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level 2 è il secondo piano dell’Extra Extra!

#BeYourSelf

☆ TUTTE LE HIT DAL ‘90 al 2010 ☆

▪ Siete pronti a tornare negli anni ‘90 ascoltando Gigi D’Agostino e gli Eiffel65 ?

▪ Siete pronti a cantare in coro “Impicheranno Giordie con una corda d’oro” di Gabry Ponte?

▪ E a scatenarvi con le Hit di Bob Sinclar e degli Swedish House Mafia fino al 2010?

(dal 2011 in poi non mettiamo nemmeno un disco, sia ben chiaro !!)

♫ Suoneranno:

Eiffel 65 | Gigi D’Agostino | Aqua | Cher | ATB | Alexia | Marvin Coronel | Giorgio Prezioso | Britney Spears | Kim Lukas | David Guetta | Rihanna | Lady Gaga | Swedish House Mafia | Martin Solveig | Tim Berg (Avicii old name) | Gabry Ponte | Jennifer Lopez...

✌ Saranno presenti:

💰PRICES

INGRESSO DONNA GRATUITO fino alle 1 se hai la tessera BeYourSelf*, a seguire 10 euro con drink

15 euro DONNA ingresso con drink

15 euro UOMO ingresso con drink fino alle 01

20 euro UOMO ingresso con drink dopo le 01

*contatta la nostra infoline (chiama o Whatsapp) e ti REGALEREMO la tessera BeYourSelf, che ti consentirà l’ingresso gratuito.

☎️Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

