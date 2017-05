Proiezione del video restaurato "Voto 1964" a villa Foscarini Erizzo di Pontelongo

Giovedì 4 maggio alle ore 21 a villa Foscarini Erizzo di Pontelongo si terrà la serata di presentazione del video restaurato "Voto 1964".

La proiezione del filmato sarà accompagnata dalle musiche del maestro compositore e arrangiatore Franco Guidetti e della Septima, chitarra a sette manici.

Un'occasione per rivedere oppure per scoprire come era il paese di Pontelongo all'epoca, per guardare i volti di persone di quel tempo o per ricordare che oggi non c'è più, preparandosi anche alla tradizionale e imminente Processione del Voto.