“Ho solo giocato un po’”: confronto tra genitori, figli e videogiochi alla sala consiliare Giotto

Il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con il Centro Train de vie, organizza un ciclo di incontri gratuiti per offrire alle famiglie gli strumenti per affrontare la criticità della vita digitale nei preadolescenti, adolescenti e adulti.

Scarica la locandina con tutti gli incontri

È gradita la partecipazione portando il proprio smartphone. Fli appuntamenti si tengono dalle ore 15 alle 18. Ingresso libero.

Scopri il ciclo di incontri “Ho solo giocato un po’”

7 aprile , sala consiliare Giotto, via Astichello, 18

incontro dedicato alla fascia di età compresa tra gli 8 e i 10 anni

14 aprile, sala consiliare Giotto, via Astichello, 18

incontro dedicato alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 14 anni

Laboratori condotti da:

dott.ssa Sonia Liburdi - psicoterapeuta specializzata in Psicologia dei nuovi media

dott. Michele Tricarico - psicologo, mediatore familiare

dott. Dario Pettenuzzo - psicologo, psicoterapeuta

dott.ssa Simonetta Milan - psicologa, psicoterapeuta

Per informazioni

Centro Train de Vie

via Santa Maria Assunta, 4 - Padova

telefono 3274577621

email traindevie.padova@gmail.com