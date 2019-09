La seconda edizione del festival degli artisti di strada è in arrivo a Vigonza: dalle ore 10.00 di domenica 22 settembre il Borgo di Vigonza sarà animato da giocolieri, acrobati, burattinai, trampolieri, sputafuoco in una girandola strabiliante di esibizioni. Non mancheranno i laboratori e i divertimenti per i più piccoli, l'area ristoro per tutti e le esibizioni delle associazioni di ginnastica artistica, il tutto a cura dell'associazione Mitica.

Per ogni particolare della giornata alleghiamo il programma completo.

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-buskers-festival-appuntamento-al-borgo-dei-funamboli-seconda-edizione-del-festival-degli

Altri eventi del weekend a Vigonza

Mostra fotografica: Sguardi su Padova e Vigonza. Francesco Danesin fotografo - Sabato 21 settembre, ore 17

L'Assessorato alla Cultura è lieto di presentare alla cittadinanza la Mostra fotografica: Sguardi su Padova e Vigonza. Francesco Danesin fotografo, promossa da Università Aperta Vigontina e Progetto Portello, che si svolgerà al Castello dei da Peraga dal 21 settembre al 13 ottobre e a Padova - Porta Portello dal 26 ottobre al 10 novembre.

La cittadinanza è invitata alla vernice che si terrà sabato 21 settembre alle ore 17.00 alla presenza del Sindaco di Vigonza e di rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Padova.

Apertura al pubblico della mostra

- Castello dei da Peraga: giovedì, venerdì, sabato 16-19; domenica 10-12 e 16-19

- Porta Portello: giovedì, venerdì dalle 10-12; sabato, domenica 10-12 e 16-19

Francesco Danesin, Padovano di nascita, vigontino d’adozione dal 1973.

Personalità eclettica e creativa, discendente da una illustre famiglia di filosofi e di fotografi, Francesco ha sviluppato una grande passione per la fotografia intesa come strumento di indagine e conoscenza arrivando a scrivere con la qualità delle sue immagini una pagina importante di questa che ormai è universalmente riconosciuta come la quarta arte. Fin dagli anni cinquanta si è dedicato alla fotografia con sincera passione spaziando dal reportage alla figura ambientata, dall’architettura alla rappresentazione della natura: infatti il Primo Premio Medaglia d’Oro gli viene riconosciuto dal Comune di Padova e dal Fotoclub Padova già nel 1969 per l’immagine-manifesto con lo zoccolo del cavallo ligneo del Palazzo della Ragione posato sulla boccia che è diventata emblema – icona della Città e di seguito il Premio Pedrocchi 1987 conseguito per la realizzazione del famoso “Hortus Simpicium” con cui per primo ha esaltato la bellezza dell’Orto Botanico di Padova. Perseverante nella ricerca e negli studi, nello svolgersi delle sue attività, ha pubblicato più di una trentina di libri storico-fotografici tra cui quelli riguardanti la Fisica Nucleare e l’Astronomia ( ha lavorato per molti anni presso l’Istituto di Fisica G.Galilei dell’Università di Padova) : nel 1992 “Da Galileo alle Stelle” viene insignito del Premio Salotto Veneto e successivamente nel 2007 il saggio “Fotografia e Matematica – Algoritmi ed emozioni nell’arte fotografica” concepito per il Convegno Areale di Piacenza. Ha inoltre esposto fotografie e libri agli Incontri internazionali di fotografia di Arles partecipando a numerose mostre in Italia e in Europa; in particolare sue opere fotografiche sono conservate presso il Cabinet des Estampes a Parigi. Sempre supportato dalla sua fervida passione, Danesin ha continuato a promuovere diverse iniziative per diffondere tra i giovani l’interesse per la fotografia come arte contribuendo alla nascita di molti Fotoclub, sfociando poi nell’attività didattica anche presso scuole di ogni ordine e grado compresi molti Istituti Universitari e associazioni culturali. A partire dall’anno 2000 poi è stato riconosciuto quale vicepresidente della Consulta per la Fotografia del Comune di Padova dando un importante contributo alla realizzazione di molteplici mostre ed eventi che hanno fatto conoscere ed apprezzare in tutto il nostro territorio le più alte espressioni dell’arte fotografica italiana e internazionale.