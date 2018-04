Walter Basso presenta "Carne da miniera" nell'ambito di Vigonza Legge

Nell'ambito dell'iniziativa "Vigonza Legge", venerdì 6 aprile alle 18.30 nella sala consiliare del Municipio all'interno del castello dei Da Peraga lo scrittore Walter Basso presenterà il suo ultimo libro-inchiesta dal titolo "Carne da miniera. Storie e stragi degli italiani invisibili nelle miniere del Belgio dal 1946 al 1973".

Il libro

Non solo Marcinelle: moltissimi sono stati gli italiani vittime della cosiddetta "Guerra del carbone". Morti che nessuno ha mai voluto ricordare. Almeno fino ad ora. Dopo lunghe ricerche, grazie anche all'aiuto di associazioni e familiari delle vittime, Walter Basso è riuscito a dare un nome e un volto a questi italiani dimenticati dalla storia e dalle istituzioni.

Con un'analisi approfondita, senza filtri né censure, l'autore ricostruisce l'intera vicenda di questi caduti sul lavoro. Quando "braccia in cambio di carbone" non era considerato uno scandalo. Quando gli immigrati e gli emarginati eravamo noi.