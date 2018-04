Gianni Lunardi presenta "Il contrabbando del tabacco. Storia di una famiglia" a Vigonza

Nell'ambito dell'iniziativa "Vigonza Legge", venerdì 11 maggio alle ore 20.30 nella sala parrocchiale del patronato di Pionca una serata sarà dedicata al romanzo di Gianni Lunardi "Il contrabbando del tabacco. Storia di una famiglia".

La famiglia naturalmente è quella dei Lunardi e la storia vi trascinerà in una rievocazione del passato, così sorprendentemente simile per tanti versi al presente.

L'autore, Gianni Lunardi, ingegnere civile con la passione della lettura, alla sua prima esperienza letteraria, sarà presentato da Albertina Vittadello.

Il libro

In un paese delle Prealpi venete, nel corso del XIX secolo, Giovanni Lunardi, spinto dall'ambizione e dall'orgoglio di dare maggior lustro alla famiglia, si trova invischiato nella complicata e costosa opera di costruzione della nuova chiesa del paese, sacrificando l'intero patrimonio famigliare. Ridotto in miseria, è costretto a lasciare terra e casa e trovare rifugio presso una figlia in un vicino paese tra i monti della Valsugana, dove morirà alla fine del secolo. Quel che resta della famiglia dovrà migrare in un paesino della campagna veneta sotto la guida di uno dei figli, uno spretato, dove riprenderà la vita tra nuove e burrascose vicende.