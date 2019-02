Vigonza Legge i Premi letterari del Veneto: "La grande A" di Giulia Caminito

Vigonza Legge i Premi letterari del Veneto: il Veneto è una regione ricca di premi letterari. Questa iniziativa, nata in collaborazione con l’Università Aperta Vigontina, intende far conoscere gli autori che si sono cimentati con opere di letteratura, artistiche o scientifiche e che per questo sono stati premiati nella nostra regione. Nel panorama dei numerosi premi promossi intendiamo quest’anno segnalare i vincitori del Premio “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto 2017 e del Premio “Giovanni Comisso” di Treviso 2017.

Castello dei Da Peraga – Sala consiliare, Via Arrigoni 1 - Vigonza:

Venerdì 22 febbraio ore 18.30: Giulia Caminito presenta La grande A, Giunti 2016

Italiani in terra d’Africa: esotismo, borghesi e avventurieri. Un mondo sconosciuto, un romanzo sorprendente. Giada è una bambina considerata da tutti perennemente manchevole, troppo minuta, “una raganella”, che vive malvolentieri a casa degli zii in provincia di Milano. Da che sua madre se n’è andata per trafficare con camion, alcolici e bar nelle colonie italiane in terra d’Africa, Giada non pensa ad altro che a raggiungerla in quella che lei chiama “la Grande A”, una terra che immagina piena di meraviglie e di promesse. Ma una volta giunta ad Assab …

Venerdì 15 marzo ore 18.30: Alessandro Zaccuri presenta Lo spregio, Marsilio 2016

Siamo negli anni Novanta, tra i monti al confine con la Svizzera. Franco Morelli detto il Moro ha ereditato dal padre la Trattoria dell’Angelo, e la fa fruttare come si deve: ma i soldi, quelli veri, li guadagna trafficando con prostitute e spalloni - e forse grazie ad altri affari ancora più oscuri e pericolosi. È un uomo chiuso, determinato: del tutto amorale. Ha un figlio in realtà un trovatello, ma nessuno lo sa - che lo adora come un dio; e una moglie timida e servile - la cuoca - che gli serve solo per giustificare al mondo l’ esistenza del piccolo Angelo. Ma Angelo, crescendo, scopre che cos’è in realtà suo padre; e anziché ripudiarlo decide di voler essere come lui, più di lui.

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-legge-premi-letterari-del-veneto

Info

Biblioteca comunale - Archivio Quirino De Giorgio

Via Arrigoni, 1 - Castello dei Da Peraga, 35010 Vigonza (PD)

Tel. 0498090372, Email: biblioteca@comune.vigonza.pd. it

Orario di apertura:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 15-19

Giovedì 9-12 e 15-19, Sabato 9-12

Sala studio VigoWeb

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13-00 e 15.30-18.30

Gallery