"Vigonza legge": Matteo Righetto presenta il suo ultimo romanzo "L'ultima patria"

Venerdì 28 settembre nel giorno della Maratona di lettura "Veneto legge" Matteo Righetto sarà al Chiostro di Santa Margherita di Vigonza per presentare alle ore 18.30 il suo ultimo romanzo "L'ultima patria".

"Lultima patria" è il secondo romanzo della "trilogia della Patria" che Matteo Righetto dedica alla frontiera come "metafora di percorso interiore, del superamento dei propri limiti, anche etici. Il confine tra giovinezza ed età adulta, tra ragione e violenza" (F. Visentin, Corriere del Veneto). Jole è tornata. E Matteo Righetto ci sorprende con un nuovo, bellissimo libro "della frontiera". Ce lo presenta il 29 settembre, dialogando con Valentina Berengo, delle Personal book shopper.

È il 1898, un freddo mese di novembre. Sulle arcigne montagne tra l’altopiano di Asiago e la val Brenta, a Nevada, gli abitanti sono ormai quasi del tutto scomparsi: la maggior parte di loro, oppressa da una spaventosa povertà, ha abbandonato i luoghi d’origine per emigrare in America in cerca di fortuna. Jole ha compiuto vent’anni e cresce sempre più bella mentre la sua giovane sorella Antonia ha seguito la vocazione religiosa e ha deciso di farsi monaca; il fratellino Sergio è preda di strani tremori dovuti a una causa misteriosa e viene affidato alle cure della “Santa”, la guaritrice di un paese vicino. La momentanea apparente quiete della zona viene sconvolta quando entrano in azione due banditi che hanno intercettato il tesoro di lingotti guadagnati dal capofamiglia Augusto nel vecchio contrabbando con l’Austria-Ungheria. Jole si troverà da sola a fronteggiare il disastro: mossa da una sete di vendetta e armata soltanto del fucile paterno, si lancerà con l’inseparabile destriero Sansone sulle tracce degli assassini per fare giustizia.

Ad accompagnarla saranno ancora una volta il vento e le stelle, che la circondano in uno scenario mozzafiato. Durante l’inseguimento, Jole attraverserà all’ultimo respiro boschi e paesi innevati e supererà continue difficoltà, senza mai perdere la determinazione che la contraddistingue, in accordo con la magia della natura e la fedeltà ai propri valori, lungo un viaggio che la costringerà ad andare molto più lontano di quanto avesse mai immaginato. “Perché, a differenza del confine tra due Stati, la frontiera tra il bene e il male quasi mai si riesce a scorgerla con gli occhi.” L’ultima patria è il secondo romanzo della “Trilogia della Patria”. Dopo L’anima della frontiera, Matteo Righetto riprende a narrare con inalterato vigore l’epopea dei De Boer in un western letterario di mirabile spessore e atmosfera, mettendo in scena l’incessante anelito del genere umano verso il riscatto.

Matteo Righetto ha scritto anche: Savana Padana (2009), Bacchiglione blues (2011), La pelle dell'orso (2013), Apri gli occhi (2016), Dove porta la neve (2017), L'anima della frontiera (2017).

