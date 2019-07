CVC jazz trio feat Sara Simionato live al VigòSUMMER Festival

Il VigòSUMMER festival è ormai arrivato alla sua 7° edizione. In programma un viaggio musicale in 12 tappe.

Il 4° appuntamento è con:

CVC jazz trio • feat Sara Simionato

[ Swing - Bossa Nova ]

Sara Simionato - voce

Davide Cassandro - chitarra

Marco Vavassori - contrabbasso

Federico Cassandro - batteria

L'incontro di questo viaggio musicale nasce tra la voce di Sara Simionato ed il CVC Jazz Trio. Il quartetto vi porterà tra le songs più belle della storia del jazz muovendosi con il suo stile inconfondibile fra tradizione e moderno, tra Jobim ed Ellington, atmosfere rilassate e sferzate ritmiche non mancheranno.

Scopri tutti gli eventi in programma al VigòSUMMER Festival 2019

Sara Simionato intraprende lo studio del canto e del pianoforte in giovane età con vari insegnanti privati.

Nel 2018 si laurea al Triennio di Canto Jazz presso il Conservatorio “F.Venezze” di Rovigo con il massimo dei voti e la lode, frequentando l'ultimo anno presso l'Accademia "Liszt Ferenc" di Budapest grazie al progetto Erasmus.

Fin dal liceo si interessa a vari generi musicali e prende parte a diversi progetti sia come cantante che come arrangiatrice, compositrice e band leader, esibendosi in clubs e teatri sia in Italia che all'estero.

Un’immancabile rassegna musicale, ormai diventata una tradizione, che ci accompagnerà ogni venerdì sera con una serie di concerti “Live” in un viaggio alla scoperta di generi musicali emozionanti e divertenti.

°°°°°

Evento grautito aperto al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30

Se lo desideri puoi prenotate il tuo tavolo nel nostro giardino estivo per una fantastica cena, oppure puoi passare a trovarci per una birra.

Per info e prenotazioni

Al Vigo’ di Vigonza

Via Roma 10/E - Vigonza (PD)

Tel: 049 625558 - 347 9979938

infovigonza@alvigo.it

Gradita la prenotazione.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Info web

Evento facebook https://www.facebook.com/events/411067862815392/