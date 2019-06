Denia Ridley 4et live al VigòSUMMER Festival

7° VigòSUMMER Festival

Venerdì 28 giugno ore 21.30

Al Vigo’ - Via Roma 10/E Vigonza (PD)

Tel. 049 625558 Cellulare: 347 9979938

infovigonza@alvigo.it

presenta:

Denia Ridley 4et

Denia Ridley - voce

Carmelo Tartamella - chitarra

Riccardo Di Vinci - contrabbasso

Enzo Carpentieri - batteria

---

Appuntamento internazionale al ristorante Al Vigò di Vigonza con Denia Ridley, cantante americana, originaria di Panama.

Denia Ridley presenterà una serata dl jazz classico anni 50-60 immersa in una atmosfera intima, tipica da jazz-club.

Scopri tutti gli eventi in programma al VigòSUMMER Festival 2019

Denia Ridley è una cantante jazz nata a Panama e cresciuta fin dalla prima infanzia negli U.S.A.

Ha vissuto sia in Texas, dove a partire dagli anni ottanta ha cominciato ad esibirsi con i piu’ importanti musicisti di jazz, che a New York, dove ha maturato e consacrato il suo talento per il canto jazz.

Denia canta nello stile di Nancy Wilson, Dinah Washington, Billie Holiday e Ella Fitzgerald.

Ha numerose collaborazioni all’attivo con artisti del calibro di Marc Devine, Keith Balla, Renaud Penant, Dado Moroni, Olivier Slama e molti altri ancora.

Ha all’attivo un disco registrato con il trio di Marc Devine intitolato “Afterglow”. Ha partecipato nel corso degli anni a numerosi festival internazionali e si e’ esibita nei piu’ importanti jazz clubs europei e americani.

Accompagnata da un trio elegante e carico di swing diretto dal chitarrista cremonese Carmelo Tartamella e dalla sezione ritmica padovana formata da Di Vinci e Carpentieri.

Dettagli

Evento gratuito aperto al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30

Possibilità di prenotate il tavolo nel giardino estivo per cena e/o drink.

Per info e prenotazioni: Al Vigo’ di Vigonza Via Roma 10/E - Vigonza (PD) Tel: 049 625558 Mobile: 347 9979938 infovigonza@alvigo.it.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Info web

https://www.facebook.com/events/335312693853701/

[Foto ©Jean Louis NEVEU]

Gallery