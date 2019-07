Jacopo Jacopetti progetto latino trio al VigòSUMMER Festival

Altro imperdibile concerto della 7a edizione del VigòSUMMER Festival, rassegna musicale, nel fresco giardino estivo del locale Al Vigò di Vigonza, che prevede 12 concerti gratuiti con piu di 50 artisti ospiti, denominatore comune la voce; progetti originali che spaziano dal beat ‘n’ jazz, al blues, dal gipsy swing alla musica brasiliana, fino al funky soul.

7° VigòSUMMER Festival

Venerdì 26 luglio ore 21.30

Al Vigo’ - Via Roma 10/E Vigonza

Tel. 049 625558 Cellulare: 347 9979938

infovigonza@alvigo.it

presenta:

Jacopo Jacopetti progetto latino trio

Heloisa Lourenço (Luma) - voce,percussioni

Jacopo Jacopetti - sax, chitarra classica e percussioni

Marco Ponchiroli - pianoforte, piano elettrico, percussioni

Una voce ,straordinariamente emozionante già dal solo timbro,di una grandissima interprete accompagnata da musicisti con più di trent’anni di esperienza alle spalle in ambito jazz e pop.

Heloisa Lourenco, cantante internazionale a tutti gli effetti, divide la sua vita tra Parigi e Venezia dove è attiva col suo modo di cantare molto personale unito ad una grazia ed eleganza fuori dal comune.

Jacopo Jacopetti, sassofonista compositore e produttore padovano, classe ‘56, da oltre 35 anni sulla scena jazzistica italiana. Ha collaborato in passato con M. Urbani, P. e M. Tonolo,S. Gibellini,

L. Bonafede,A. Farrington,R. Blake ed è stato membro fondatore dell’italian Repertory Quartett di Gianni Cazzola,con P. Leveratto e M. Tonolo registrando un cd per la Gala Records suonando in tutti i maggiori festivals jazz italiani.

A cavallo tra gli anni 80 e 90 è stato attivo anche in ambito pop con Matia Bazar,O. Vanoni ,

E. Ramazzotti e F. Concato con registrazioni e tournee in Italia, Germania, Olanda, Giappone ed Argentina.

Ha prodotto quattro cd a suo nome ,tre dei quali con un quintetto per la Blue Serge con S. Gibellini o R. Soggetti,D. Boato,F. Testa e R. Biancoli., ed uno con Robert Persi, Marc Peillon e Rodolfo Cervetto per la TRJ records .

Con questo trio più Paolo Andriolo al basso ha inciso un cd dal vivo al teatro del Pane di Treviso ne 2015.

Nel 2017 ha prodotto e registrato ,per la incipit records, un cd con la cantante d’opera Madelyn Renee, Some like it lyric,di arie famose operistiche riarrangiate in ambito jazz per quintetto, big band e orchestra sinfonica.

Marco Ponchiroli, eclettico artista veneziano, si diploma con lode in pianoforte presso il conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Intraprende ben presto un percorso di ricerca che lo porta a contaminare tra loro vari generi musicali e varie forme di esperienza artistica. Conosce il blues, il pop, il reggae (nel 1997 partecipa al festival di San Remo con i Pitura Freska), collabora a vari progetti discografici, compone la musica per lo spettacolo teatrale “ Il Grigio” di Giorgio Gaber . Mantiene viva la passione per il jazz, il suo principale genere di riferimento, e suona con musicisti noti nel panorama jazzistico italiano: Flavio Boltro, Massimo Manzi, Nicola Stilo, Robert Bonisolo, Ares Tavolazzi, David Boato, Saverio Tasca, Maurizio Caldura, Enzo Zirilli, Roberto Dani, Gigi Sella, Marco Castelli, Michel Marre, Marc Abrams, Claudio Roditi, Enrica Bacchia, John Riley,ecc. Insieme a Fabrizio Bosso affronta una tournée in Sudamerica. Incidere svariati CD, in cui suona e arrangia le musiche.

Il progetto,che vede predominare la "bella musica" ricca di nobili melodie ed armonie, propone musiche classiche del Brasile di autori recenti quali Chico Buarque, Djavan, Ivan Lins, Caetano Veloso ma anche storici come A. C. Jobim,D. Caymmi .Vengono anche proposti brani presi dalla cultura musicale cubana, argentina e rivisitazioni di noti standard d’oltre oceano in chiave latino – americana ed inoltre anche composizioni originali.

Evento gratuito aperto al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30

Possibilità di prenotate il tavolo nel giardino estivo per cena e/o drink.

Per info e prenotazioni: Al Vigo’ di vigonza Via Roma 10/E - Vigonza (PD) Tel: 049 625558

Mobile: 347 9979938 infovigonza@alvigo.it.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Info web

https://www.facebook.com/events/442377913194467/

Gallery