Vise & The Combo • feat. Alberto Visentin al VigòSUMMER Festival

Altro imperdibile concerto della 7a edizione del VigòSUMMER Festival, rassegna musicale, nel fresco giardino estivo del locale Al Vigò di Vigonza, che prevede 12 concerti gratuiti con più di 50 artisti ospiti, denominatore comune la voce; progetti originali che spaziano dal beat ‘n’ jazz, al blues, dal gipsy swing alla musica brasiliana, fino al funky soul.

7° VigòSUMMER Festival

Venerdì 19 luglio ore 21.30

Al Vigo’ - Via Roma 10/E Vigonza (PD)

Tel. 049 625558 Cellulare: 347 9979938

infovigonza@alvigo.it

VISE & THE COMBO • feat. Alberto Visentin

[ Contemporary Blues ]

Alberto Visentin - voce, chitarra

Pietro Taucher - organo

Carmine Bloisi - batteria

Organ trio che dalle radici blues si sposta abilmente negli spazi aperti offerti dalla varietà e dalle influenze che la musica offre. Il cajun di New Orleans, il blues del sud rurale, il sound dei Caraibi à la Taj Mahal e il funk di New York possono intrecciarsi con la psychedelia dei Radiohead passando per l’introspezione di Tom Waits.

Brani originali e rivisitazioni di perle scomparse della musica, un intreccio sonoro che affascina e rapisce il pubblico senza giochi di prestigio ma con la rilassata tranquillità di chi sa suonare, ama e conosce a fondo la storia della musica che suona.

Biografia

Alberto Visentin, giovane cantante e chitarrista di impronta soul/blues si sta velocemente affermando sulla scena nazionale con un repertorio di brani originali e cover che prendono ispirazione dalla musica afroamericana contemporanea. Ha vissuto in USA e ha già suonato in Europa ed Africa, oltre a possedere una voce di rara intensità e tecnica è un fine chitarrista jazz e soul.

Pietro Taucher all’organo Hammond e voce, dopo aver vissuto in Jamaica è stato per più di un decennio nel gruppo Wiseguys della cantante di Detroit Sharrie Williams, partecipando a più di 400 dei più prestigiosi festival del mondo—tra i quali: il Chicago Blues Festival e NorthSea Jazz Festival. Appare come autore e musicista nei CD “Hard Drivin’ Woman”, “I’m Here To Stay”, Out of The Dark e il “Live” per la Electro-Fi Records ed è stato nominato per il WC Handy, gli Oscar della musica afroamericana. Ha alle spalle circa 2000 concerti ed è un veterano della scena blues. Ha suonato, tra gli altri, con Jellowman, Black Uhuru, Otis Clay, Slam Allen, Chris Cain, Ruth Brown, Taj Mahal e Kenny Neal.

Carmine Bloisi batterista ben conosciuto dagli appassionati di blues per essere stato per oltre dieci anni una delle colonne portanti della band del compianto Rudy Rotta. Spiccano tra le sue innumerevoli collaborazioni e apparizioni di altissimo livello quelle con leggende del calibro di: Brian Auger, John Mayall e Peter Green e Darryl Jones.

Evento gratuito aperto al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30

Possibilità di prenotate il tavolo nel giardino estivo per cena e/o drink.

Al Vigo' di Vigonza Via Roma 10/E - Vigonza (PD) Tel: 049 625558

Mobile: 347 9979938 infovigonza@alvigo.it.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

