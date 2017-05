Villa Barbieri, tutti gli eventi del fine settimana

Villa Barbieri rappresenta da sempre il punto di riferimento del divertimento estivo a Padova. Una fusione di stile, musica e arti culinarie per offrire un servizio completo innovativo e non convenzionale. Il raffinato ristorante propone menù realizzati dai nostri chef con specialità di stagione, affiancati da un’ampia scelta di vini. La pizzeria offre la possibilità di cenare all’aperto, scegliendo tra sfiziose specialità della casa e pizze tradizionali. Nel salotto danzante per eccellenza, nel corso della stagione estiva, si alternano feste a tema e dj’s nazionali ed internazionali con generi diversi a seconda delle serate.

Voglia di Estate. Voglia di Villa Barbieri: inizia l’Estate apre VILLA BARBIERI il giardino estivo di Padova

Venerdì 19 maggio Baciami Piccina

BACIAMI PICCINA - Parlo e scrivo all’italiana.

Una serata all’insegna del divertimento, dalla cena al dopocena tutto da cantare che ci riporta all’Italia

degli anni 60, la dolce vita e l’Italian Style che ci contraddistingue nel mondo.



BACIAMI PICCINA:

- Cena – Balla - Divertiti.

Programma:

Dalle 21: - la Cena Danzante - con le migliori canzoni Italiane e le migliori Hit di Sempre -

Prenota la tua cena Menù Ristorante: 27 euro donna / 30 euro uomo Menù Pizzeria: 18 euro donna / 20 euro uomo

Dalle 22.30 - alle 4 il - Dopocena tutto da Cantare -



Modalità di ingresso:

Ingresso donna 10 euro con drink

Ingresso uomo 13 euro con drink

•Scarica la App Villa Barbieri Padova

Ingresso omaggio donna entro le 00

- esibendo il telefono all’ingresso -

Sabato 20 maggio Harlem Queens

HARLEM QUEENS

in consolle

Antonio Viceversa dj

Martino voice

Loris Pionieri dj

Hilary Voice

Show By: diamonds girls dancers

Modalità di ingresso:

• Entro le 00.30

9 euro ingresso donna con drink

13 euro ingresso uomo con drink

• Dopo le 00.30

13euro ingresso donna con drink

16euro ingresso uomo con drink

• Scarica la app VILLA BARBIERI PADOVA e scopri tutte le promozioni come l’ingresso OMAGGIO DONNA entro le 00

- esibendo il telefono all’ingresso -

Prenota la tua cena

Menù Ristorante: 27 euro donna / 30 euro uomo

Menù Pizzeria: 18 euro donna / 20 euro uomo

Telefono: 049.8703223

Villa Barbieri | Via Venezuela 11 Padova

