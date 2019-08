Visita guidata a Villa Molin e il suo parco

Villa Molin deve il suo nome all’ambasciatore della Repubblica Veneta Nicolò Molin, che nel 1597 commissionò al celebre architetto Vincenzo Scamozzi la progettazione di una villa nella quale trascorrere, com’era allora uso delle nobili famiglie veneziane, i mesi estivi.

Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate e decorate a stucco per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Appuntamento il 31 agosto.

Informazioni e contatti

Si richiede gentile conferma di partecipazione al numero 333 2557510.

Web: http://www.villamolinpadova.com

Gallery