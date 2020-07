"Villa Molin welcomes myes", lezione d’inglese con my English School

Vi aspettiamo l'11 luglio 2020 nel parco di Villa Molin per una lezione d’inglese con lo staff madrelingua di my English School! Saturday the 11th MyES Padova goes to villa Molin all day! Venite a fare una lezione di inglese all'aperto in questa fantastica location. A seguire una visita guidata in lingua inglese per scoprire le meraviglie di questa splendida villa Veneta. Welcome drink offerto da Myes e se vuoi puoi rimanere per un picnic.

Informazioni e contatti

Chiamaci allo 049.820.9074 per prenotare le tue lezioni e per maggiori info.

Web: http://www.villamolinpadova.com

Gallery