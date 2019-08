Visita alla Villa Selvatico Sartori e ai laghetti termali

Avete già esplorato a fondo i Colli Euganei, il Parco naturale nel cuore del Veneto costellato dalle numerose residenze rinascimentali dei nobili padovani e veneziani?

Non perdete l’occasione straordinaria di salire lungo la scalinata barocca della Villa Selvatico Sartori per lasciarvi poi accompagnare alla scoperta di questo gioiello architettonico, aperto esclusivamente per noi.

Dopo la visita degli interni affrescati, dalla terrazza esterna potrete godere di una vista panoramica a 360° sui colli e sul grande parco che si estende ai vostri piedi.

Scoprirete poi i laghetti termali e il parco romantico costruito dall’architetto Giuseppe Jappelli nell’Ottocento.

Date

Sabato 3 agosto ore 18.00

Sabato 28 settembre ore 15.00

Informazioni e contatti

Punto di ritrovo: Villa Selvatico Sartori, ingresso da Viale Sant’Elena a Battaglia Terme

Come arrivare: treno diretto da Padova e Venezia. In auto (parcheggio gratuito in Viale Sant’Elena).

Durata: 1,5 ora circa

Prezzo: 12 euro a persona – Incluso ingresso e visita guidata in villa. Si paga in loco.

Lingue: italiano

L’evento sarà garantito con almeno 10 partecipanti. In caso di maltempo, l’evento può essere modificato o cancellato.

Per iscriversi compilare la scheda al link sotto, i dati sono necessari a fini fiscali:

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/.

VIAGGIARE CURIOSI - Turismo a piedi, in bici e in barca con degustazioni. Noleggio bici.

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

cell. 328 4089272

e-mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/la-villa-selvatico-sartori-laghetti-termali/