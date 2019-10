Tour guidato e animazione per famiglie nella "villa dei fantasmi" per Halloween

Momenti di simpatico terrore per due giorni da piccoli brividi a Villa dei Vescovi tra spavento, cultura e divertimento. Visite tematiche e paurose dedicate ai più piccini: personaggi insoliti e storie fantastiche animeranno la villa. Un tour da brivido con animazione per famiglie. Golose merende per i bambini in caffetteria! In collaborazione con Kid Pass.

Il programma

Venerdì 1 novembre

Ore 11, 15, 16 e 17: Tour da brivido con animazione per famiglie. Per bambini dai 5 anni accompagnati dai genitori. Partecipazione a turni con prenotazione obbligatoria. Dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 17: piccole maschere spaventose. Truccabimbi in azione!



Sabato 2 novembre

Ore 15, 16 e 17: Tour da brivido con animazione per famiglie. Per bambini dai 5 anni accompagnati dai genitori. Partecipazione a turni con prenotazione obbligatoria. Dalle 14.30 alle 17: piccole maschere spaventose. Truccabimbi in azione!

Biglietti:

Iscrittti FAI e residenti: 4 euro

Intero: 12 euro

Ridotto (5-18 anni): 7 euro

Studenti: 7 euro

Famiglia: 30 euro

Famiglia FAI: 12 euro

Gratuito per bambini fino ai 4 anni.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/517814578996733/