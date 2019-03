Villa dei Vescovi Kids, giornata di attività per adulti e bambini a Luvigliano

Riscopriamo il piacere di giocare insieme ma con oggetti semplici e divertenti. Domenica 10 marzo Villa dei Vescovi si trasforma in una ludoteca itinerante per far divertire bambini e adulti. E in più, visite animate e simpatiche sfide per tutte le età.

Dettagli

Ricominciano le domeniche dedicate ai bambini e alle famiglie a #VilladeiVescovi e quest'anno davvero ce n'è per tutte le età!

In collaborazione con Ludoteca itinerante il soffione, riscopriremo il piacere di stare insieme genitori e figli, nonni e nipoti, condividendo del tempo di qualità sfidandosi con divertenti e avvincenti giochi costruiti in legno e materiali di recupero.

Programma

Durante tutta la giornata, la villa sarà allestita come una sorprendente ludoteca itinerante con giochi in legno e materiale riciclato con cui giocare liberamente.

Inoltre

ore 11.30: visita gioco a tema "Antichi Romani"

(prenotazione consigliata. Età consigliata 6-11 anni)

Ore 16 – 17.30: Speciale yoga bimbi!

Giochi di respirazione e di rilassamento, fiabe, musica per un appuntamento di #yoga dedicato ai più piccoli.

(Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 marzo ore 12.00.

Per bambini dai 4 anni in su)

In collaborazione con MappaMundi Yoga.

Durante tutto il giorno visite guidate alle Villa e servizio caffetteria attivo con piatti ed ingredienti di stagione e golosi dolci fatti in casa.

Biglietteria

Iscritti FAI, residenti a Torreglia e bambini fino ai 5 anni: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto (6-18 anni): 4 euro

Studenti (18-25 anni): 5 euro

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 26 euro

Visita gioco per bambini: 4 euro aggiuntivi.

Yoga bimbi: 8 euro aggiuntivi.

Per info e prenotazioni

faivescovi@fondoambiente.it

T: 049/9930473, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 17

Evento facebook https://www.facebook.com/events/299843600725977