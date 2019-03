Villa dei Vescovi Kids, giornata di attività per adulti e bambini a Luvigliano

Riscopriamo il piacere di giocare insieme ma con oggetti semplici e divertenti. Ogni prima domenica del mese, Villa dei Vescovi si trasforma in una ludoteca itinerante per far divertire bambini e adulti. E in più, visite animate e simpatiche sfide per tutte le età.

Programma

Tutto il giorno, giochi di una volta a cura di “Ludoteca Itinerante Il Soffione”.

Ore 11.30 - visita animata tema Rinascimento (Prenotazione consigliata. Età consigliata 6-11 anni)

Ore 14 e ore 16 - Costruiamo e giochiamo con il legno! Laboratorio creativo per bambini. Prenotazione consigliata. Età consigliata 5-10 anni.

Biglietteria

Iscritti FAI, residenti a Torreglia e bambini fino ai 5 anni: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto (6-18 anni): 4 euro

Studenti (18-25 anni): 5 euro

Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 26 euro

Laboratorio e/o visita gioco: 4 euro aggiuntivi a bambino

Per info e prenotazioni

faivescovi@fondoambiente.it

T: 049/9930473, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 17

Contatti

telefono: 049/9930473

mail: faivescovi@fondoambiente.it

sito: www.villadeivescovi.it

Facebook: FAI – Villa dei Vescovi

https://www.facebook.com/events/29984360072597

Info web

https://www.fondoambiente.it/eventi/villa-dei-vescovi-kids-costruiamo-e-giochiamo-con-il-legno