Visita guidata a Villa dei Vescovi e degustazione dei vini vulcanici

Siamo alle Terme Euganee, le terme più antiche d’Europa, nel cuore verde del Parco naturale dei Colli Euganei. Lo scopo che ci porta a proporvi questa esperienza alla Villa dei Vescovi, attualmente gestita dal FAI Fondo ambiente italiano, è quello di infondervi l’amore per la bellezza, l’entusiasmo per un bel paesaggio e il gusto di conoscere divertendosi.

Scoprite con una visita guidata questa raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura, tra realtà e illusione. La Villa dei Vescovi introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l’estetica del Palladio. Finita la visita degli interni affrescati e apprezzato il panorama che si apre dalla sua terrazza, vi aspetta un’interessane incursione nella tradizione vitivinicola locale. All’Enoteca della Villa, assaggerete i vini vulcanici dei Colli Euganei: un calice bianco DOC e un rosso DOC, oltre all’olio extravergine di oliva

Un arcipelago di isole vulcaniche, dei rilievi separati da fresche vallate, un’idonea esposizione solare ed il rimescolamento tra rocce sedimentarie e vulcaniche sono le peculiarità dei Colli Euganei che donano ai vini vivacità, finezza e piacevolezza gustativa e un’alta qualità all’olio d’oliva. Esperienza adatta anche a famiglie con bambini.

Ritrovo: Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia Pd.

Quando: sabato 4 luglio, 1 agosto, 29 agosto, 26 settembre, 24 ottobre ore 17.

Durata: 2 ore circa.

Costo: 25 euro adulto, 12 euro bambino 6-12 anni, gratis bambino sotto i 6 anni.

Include: ingresso alla Villa, guida, degustazione vini* presso l’enoteca della Villa. Ai bambini verrà offerto un succo di frutta (*Degustazione classica: 1 calice bianco Colli Euganei DOC, 1 calice rosso Colli Euganei DOC, bruschette con olio EVO di frantoio. Per i bambini ci sarà una proposta dedicata).

Il tour verrà confermato con un numero minimo di partecipanti. Per iscriversi compilare la scheda al link sotto, i dati sono necessari a fini fiscali

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/. Pagamento con bonifico bancario anticipato. Intestatario: Viaggiare Curiosi di Carmen Gurinov, IBAN: IT59A0503401795000000074992 - Banco popolare di Milano. La copia contabile va inviata via email a info@viaggiarecuriosi.com.

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi, via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Agenzia di turismo in bici, a piedi e in barca

cell. 328 408 9272

info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com