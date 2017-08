Serate "Sotto le stelle" a Villa Wollemborg

Villa Wollemborg apre il suo salotto estivo: dall'11 al 20 agosto "Sotto le stelle" vi aspetta per farvi scoprire nuovi sapori e sorprendervi con le atmosfere delle sere d’estate.

Una cucina dinamica, una location fuori dal comune, solo per voi, per accogliervi e coccolarvi. Una cena a lume di candela, voi e le stelle.

Proposte nuove utilizzando la genuinità degli ingredienti della tradizione in una cornice unica.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

366.8955117 - 049.546 2162 - info@villawollemborg.com

