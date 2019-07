Torna anche quest'anno Villa Young - la sagra dei Ferai a Villafranca Padovana, dall'1 al 6 agosto.

Grandi aperitivi, angolo cocktail, fiumi di birra, stand gastronomico con street food e panini gourmet oltre a tanta musica live tutte le sere.

Dal 1505 a Villafranca Padovana si rivive

L’antica sagra dei ferai

per chi ha piacere di incontrarsi, di scambiare quattro chiacchiere, per rilassarsi nel cuore dell’estate, di condividere una buona cena insieme ad amici e parenti, per ascoltare un po’ di buona musica....

Programma

Giovedì 1 agosto ore 19.30

apertura stand gastronomico

ore 21.30

U2 Velvet Dress

dalla passione o malattia per gli U2 nasce il desiderio e la volontà di poterli suonare.... ed ecco oggi il loro grande successo!!!

Venerdì 2 agosto ore 19

apertura stand gastronomico

ore 21.30

Keller Band

un viaggio musicale che parte dalle Hits Dance anni ‘70-’80 fino alle ultimissime tendenze musicali del momento passando per i Mitici anni ‘90....

Sabato 3 agosto ore 19

apertura stand gastronomico

a seguire serata danzante con

Renza Glamour

Domenica 4 agosto ore 19

apertura stand gastronomico

a seguire serata danzante con

Mattia Agostini

Lunedì 5 agosto ore 19

apertura stand gastronomico

ore 21.30

Rotti Per Caso

cover dei Mitici 883 che hanno fatto cantare e innamorare i giovani degli anni ‘90

Martedì 6 agosto ore 19

apertura stand gastronomico

ore 21.30

Killer Queen

Club ufficiale italiano dei Queen nato nel 1995 all’attivo più di 800 concerti tra Italia e Europa.... da sempre la “filosofia” del gruppo è incentrata non tanto sulla somiglianza fisica ma, per la passione e la qualità del repertorio....

Quindi venite a trovarci vi aspettiamo!!!

