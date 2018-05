"Le ville venete dei colli Euganei", Villa Vescovi, Villa Barbarigo e il castello del Catajo

Una visita guidata scoprire le emergenze architettoniche dei colli Euganei in una sola giornata di pura immersione nella bellezza.

Le visite

Ogni giovedì da maggio a ottobre, dalle 10 alle 16.30, Viaggiare curiosi organizza delle visite guidate alla scoperta delle meraviglie e delle eccellenze dei Colli.

Si va dalla prestigiosa Villa dei Vescovi, nobile residenza ispirata ai temi della classicità che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni, fino alla bellezza dormiente del borgo di Valsanzibio e dei monumentali giardini di Villa Barbarigo che, grazie ai giochi d’acqua, alle fontane, alle statue e al misterioso labirinto, è conosciuta anche come la “piccola Versailles”.

La giornata si chiude al castello del Catajo, il luogo ideale per sentirsi dei nobili del Rinascimento e per passeggiare nel grande salone affrescato, nel Cortile dei Giganti e nel Giardino delle Delizie.

In più si potranno assaggiare i piatti tipici della zona in un caratteristico ristorante conosciuto solo dai locali.

Dettagli

Come arrivare: in auto (parcheggio libero) o in treno da Padova e Venezia.

Da dove partire: Viaggiare Curiosi Tour Operator Incoming, via Aureliana, 50 - Montegrotto Terme

Durata prevista: giornata intera dalle 10 alle 16.30

Costo: 80 euro per persona, minimo 5 persone .

Inclusi: transfer con pulmino privato tutto il giorno, accompagnatore turistico, ingressi alle ville venete e pranzo.

Punti di interesse: Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, giardini di Valsanzibio e castello del Catajo.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com